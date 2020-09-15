شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: التغير المجتمعي السريع يؤثر على التنشئة الاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن التغير المجتمعي السريع يؤثر على التنشئة الاجتماعية والشباب بشكل كبير مما على ضرورة العمل على دراسة مجموعة القيم والمبادئ لبناء الشخصية المصرية والتحديات التي نواجهها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر وزارة الدولة للإعلام، وهو الاجتماع الثاني لدراسة الشخصية المصرية 2030.
حضر الاجتماع أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، ومختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ايناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سعاد عبدالرحيم رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والأنبا دانيال ممثل الكنيسة المصري.
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