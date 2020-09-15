شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير مساعد القليوبية يتفقد موقف بنها العمومي.. ويكلف بتركيب مصاعد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس على يوسف ابوعقيل السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية، الثلاثاء، بجوله داخل موقف بنها العمومي رافقه محمد الهادي مدير المواقف. وذلك بناء على توجيهات المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان.

أكد أبوعقيل على ضروره تطبيق تعريفه الركوب ووجود الاستيكرات على السيارات، كما اوصي باعداد دراسه لتركيب ٢ اسانسير وذلك مراعاه لكبار السن وذوي الاعاقه وخدمه المواطن.

وراجع السكرتير المساعد جاهزيه سياره الاطفاء عند قيام أي حريق بالموقف، كما تم تكليف مدير المواقف باعداد دراسه للاستفاده من الدور الثالث بالموقف.

كما تم المرور على منافذ تلقي طلبات التصالح بالقناطر الخيريه واوصى بان يكون استلام نموذج ٣ من خلال الوحدات القرويه وذلك لمنع التزاحم، مؤكدا على زياده منافذ تلقي الطلبات وزياده عدد الموظفين للقضاء على التزاحم.

سكرتير مساعد القليوبية يتفقد موقف بنها العمومي

سكرتير مساعد القليوبية يتفقد موقف بنها العمومي

سكرتير مساعد القليوبية يتفقد موقف بنها العمومي