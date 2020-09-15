شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل «بائع الفريسكا» ويمنحه عضوية تجدد سنويًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، الطالب إبراهيم عبدالناصر الذي عُرف بـ«بائع الفريسكا»، ومنحه عضوية في المكتبة تجدد سنويًا، بجانب إهدأه مجموعة من الكتب القيمة الخاصة بالمكتبة.

عبر الدكتور مصطفى الفقي، عن سعادته باستقبال «إبراهيم» في مكتبة الإسكندرية، وقال أنه يعد نموذجًا للطالب المتفوق المكافح الذي ينتظره مستقبلاً باهرًا، مؤكدًا أن أفضل ما قدمه «إبراهيم» من خلال نشر قصته اعتزازه بالمهنة التي يعمل بها وبوالده ورغبته في ازالة الفوارق بين الطبقات الاجتماعية من اذهان المصريين .

وأشاد «الفقي» بمصور مقطع الفيديو الذي ظهر به الطالب وهو يسرد قصة تفوقه في الثانوية العامة وحصوله على مجموع يؤهله للدراسة بكلية الطب جامعة الإسكندرية، بجانب عمله مع والده في بيع «الفريسكا» على شواطئ الثغر.

ومن جانبه، وجه «إبراهيم» الشكر إلى الدكتور مصطفى الفقي على استقباله وتكريمه، مؤكدًا أن مكتبة الإسكندرية صرحًا كبيرًا أعتاد على التردد عليها والقراءة بها، ولكنه لم يكن يتصور أن يتم استقباله من قبل مديرها يومًا ما.