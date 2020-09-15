شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: الانتهاء من إجراء 499 ألف و771 عملية جراحية ضمن مبادرة «قوائم الانتظار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، الثلاثاء، لمتابعة سير العمل بمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة راجعت جاهزية كافة المستشفيات التي تشملها المبادرة وقدرتها على تغطية عدد العمليات على مدار اليوم، كما راجعت جاهزية المستتشفيات حسب نوع وطبيعة العمليات التي يتم إجراؤها.

وأشار مجاهد إلى أنه تم الانتهاء من إجراء 499 ألف و771 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنها، قوائم الانتظار وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018 وحتى اليوم الإثنين.

ولفت مجاهد إلى أن الوزيرة راجعت أيضًا سير العمل بمنظومة الميكنة والتي تسهل الخدمة على المواطنين من خلال التسجيل الإلكتروني على نظام التشغيل الذي يقوم بتوزيع المريض لأقرب مستشفى له حسب طبيعة حالته الصحية وطبيعة العملية التي يتم إجراؤها، مضيفًا أن الوزيرة ناشدت المواطنين ممن يحتاجون التدخلات الجراحية العاجلة سرعة التسجيل ببرنامج قوائم الانتظار، حرصًا على صحة المواطنين، في إطار خطة الوزارة لتكثيف العمل بمبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة.

وذكر مجاهد أن المبادرة الرئاسية لانهاء قوائم الانتظار مستمرة في عملها رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال تخصيص ممرات آمنة للمرضى بجميع المستشفيات لمنع الاختلاط بين المصابين بفيروس كورونا وغير المصابين بالفيروس.

ومن جانبه قال الدكتور محمد مصطفى، منسق عام المشروع والمدير التنفيذى لغرفة عمليات مبادرة «قوائم الانتظار»،والمدير العام للمستشفيات، إن مستشفيات وزارة الصحة المشاركة في المبادرة أجرت 294 ألفاً و426 عملية جراحية من العمليات الجراحية التي تم إجراؤها، تليها المستشفيات الجامعية بعدد عمليات 119 ألفاً و97 عملية من أصل عدد العمليات التي تم إجراؤها بالمجان، مؤكداً أن المريض لا يتحمل أي تكلفة مالية، مع الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى، موضحاً أن الوزارة تستقبل استفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذي يعمل يومياً من التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً .

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