شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة: مشروعات ومبادرات لبناء الشخصية المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، إن الوزارة تعكف على بناء الشخصية المصرية من خلال عدة مشروعات ومبادرات أطلقتها الوزارة وهيئة قصور الثقافة لإعطاء الأطفال والشباب المزيد من الدعم للإبداع وحمايتهم من خلال قانون حماية الملكية الفكرة الذي جرى تعديله لينضم إليه الأطفال الذين لديهم مواهب عديدة، وكانوا في احتياج لهذا الدعم، والعمل على تشجيعهم في هذه المرحلة العمرية لبناء شخصيتهم.

وبحسب بيان، الثلاثاء، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر وزارة الدولة للإعلام، وهو الاجتماع الثاني لدراسة الشخصية المصرية 2030.

حضر الاجتماع أسامة هيكل وزير الدولة للاعلام، والدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سعاد عبدالرحيم، رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والأنبا دانيال، ممثل الكنيسة المصرية.