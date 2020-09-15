شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة ناجحة لتركيب مفصل فخذ بمستشفى الصالحية المركزي في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى فريق طبي بمستشفي الصالحية الجديدة المركزي، ضم كلا من الدكتور هاني مصطفي، أخصائي جراحة العظام، والدكتور محمد عفيفي، استشاري التخدير، وفريق هيئة تمريض العمليات بالمستشفي، الثلاثاء، عملية جراحية لتركيب مفصل فخذ للمرة الثانية بالمستشفى، لحالة تحتاج إلى تركيب مفصل للفخذ الأيمن، وتمت الجراحة بنجاح، والحالة الآن مستقرة وتحت الملاحظة الطبية بالمستشفى، بإشراف مديرة المستشفى.

وقدّم الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر لمدير المستشفي والفريق الطبي المشارك من الأطباء، وهيئة التمريض، والخدمات المعاونة، على الجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة.