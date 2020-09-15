شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الطلاب ذوي الإعاقة البصرية الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية ببني سويف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كرًم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الطلاب ذوي الإعاقة البصرية الحاصلين على الثانوية العامة والثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2019/2020، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها إدارة شؤون ذوي الإعاقة بديوان عام المحافظة بالتعاون مع التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية،وفي حضور اللواء هشام شادي السكرتير العام، وسهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ،والشيخ سيد عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية،وسيد سعد مدير إدارة شؤون الإعاقة بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

وقدّم محافظ بني سويف التهنئة للطلاب الناجحين من ذوي الإعاقة البصرية على أدائهم وتفوقهم المميز،والذي جاء في ظل ظروف استثنائية هذا العام، محفزا لهم على مواصلة النجاح في المرحلة الجامعية، والنظر نحو المستقبل ،لتحقيق التفوق باستمرار وتحقيق الأهداف، وأن يكونوا عناصر داعمة لوطنهم الغالي مصر، موجها رسالة تهنئة لأولياء الأمور الذين قدموا كل الدعم والرعاية لأبنائهم حتى توّجت جهودهم بالنجاح، منوهًا بحرصه على تكريم أبناء بني سويف المتفوقين بصفة عامة وأبنائه من ذوي الهمم بشكل خاص، وذلك من منطلق تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بهذه الفئة الهامة وإبراز تميزهم وتحفيزهم على مواصلة العمل والاجتهاد.

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فيما قدمت وكيلة الوزارة«سهام يوسف» التهنئة للطلاب على نجاحهم على الرغم من الظروف الاستثنائية بسبب تداعيات فيروس كورونا، وهو ما شكل عبئًا إضافيًا سواء على الطلاب وأسرهم، ومعربةً عن تقديرها الكبير لمحافظ بني سويف وحرصه الدائم على تكريم الطلاب المتفوفين والناجحين بمختلف مراحل التعليم، والذي يمثل حافزا كبيرا ودعما نوعيا لأبناء بني سويف لمواصلة التفوق في مراحلهم التعليمية القادمة، لافتة إلى أن بني سويف أصبحت من المحافظات التي يتصدر أبناؤها لوحات الشرف ومنصات التكريم على مستوى الجمهورية والقطاعات.

من جانبه عبر سيد سعد، عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم الذي جاء من محافظ الاقليم، وهو ما يجسد الاهتمام الكبير وغير مسبوق للأشخاص ذوي الإعاقة من أبناء المحافظة، موضحا أن المحافظ دائما ما يبادر بالاستجابة السريعة لأي طلب يخص هذه الفئة المحبة لوطنها، بداية من دعمه لإدارة شؤون الإعاقة، وقاعدة البيانات الأولى من نوعها، وأول موقع إخباري يهتم بشؤون ذوي الإعاقة وتشكيل لجنة خاصة ببحث مشاكلهم وتوجيهاته بتنفيذ القرارات الوزارية بخطة الدمج التعليمي والمجتمعي والتمكين لهم، والاستجابة الفورية لمشاكلنا وهمومنا كفئة هامة تشهد في الفترة الأخيرة اهتماما كبيرا من القيادة السياسية والدولة.

وفي ختام الاحتفالية، وفي ظل أجواء غمرتها الفرحة والسرور تسلم الطلاب والطالبات شهادات التقدير والهدايا الممنوحة لهم، والتي سلمها لهم المحافظ، حيث أعرب الطلاب عن سعادتهم بهذا التكريم الذي يمثل حافزًا كبيرًا لهم لمواصلة النجاح واستكمال مسيرتهم التعليمية،حيث تم تكريم طلاب الثانوية العامة وعددهم 10 طلاب وهم(آية مبروك سيد، عبير ثابت فتحي سيد، عبدالرحمن طه سعد توفيق،عبدالرحمن إبراهيم جابر عبدالله، محمود سامي عنتر على،طه محمد مصطفى محمد، نادي عادل مرزوق صليب، ابتسام طه سيد أحمد، منى مصطفى علي محمد، فاطمة سيد صلاح أحمد)ومن الثانوية الأزهرية الطالب :عمرو جمعة فتحي عبدالحليم.