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سفير مصر فى أذربيجان يلتقى وزير الخارجية لبحث مجالات التعاون بين البلدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى السفير عادل إبراهيم سفير مصر فى أذربيجان، بوزير الخارجية "جيهون بيراموف" حيث تناول اللقاء استعراض مجالات التعاون الثنائى ومناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المُشترك، وقَدَّم السفير المصرى، فى مُستهل اللقاء، التهنئة لوزير خارجية أذربيجان بمناسبة تولى المنصب الجديد، مُثنياً على التطور الذى تشهده وتيرة العلاقات بين البلدين خلال العامين الماضيين، وبما انعكس على الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين والتى كان من أبرزها؛ زيارة كل من وزير الخارجية ووكيل أول مجلس النواب المصرى إلى باكو خلال العام الماضى، وتطلُع مصر إلى استثمار الزخم الحالى من أجل إقامة تعاون وثيق بين الجانبين فى كافة المجالات.

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من جانبه، أكد وزير الخارجية الأذربيجانى، على العلاقات التاريخية والوطيدة التى تربط مصر وأذربيجان وما تشهده من تطورات ملموسة، مُعرباً عن تقدير بلاده لمواقف مصر الداعمة لأذربيجان سواء على المستوى الثنائى أو متعدد الأطراف، وضرورة العمل على تدعيم التعاون بين الجانبين فى ضوء الفرص العديدة المتاحة بهما.

وتطرق اللقاء أيضاً إلى أهمية استئناف جولات المشاورات السياسية وانعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، فضلاً عن تكثيف تبادل الزيارات رفيعة المستوى بما يُسهم فى دفع العلاقات الثنائية إلى أفاقٍ أرحب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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