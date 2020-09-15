شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للآثار " تؤكد الانتهاء من أعمال تطوير منطقة معابد فيلة بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المجلس الأعلى للآثار من أعمال مشروع تطوير منطقة معابد فيلة بأسوان، حيث تم انشاء مرسى داخلي خاص بالمنطقة وأماكن لانتظار الزائرين، بإلاضافة إلى رفع كفاءة نظام الاضاءة.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري ، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المشروع يأتي ضمن خطة المجلس لتطوير المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، وأن العمل بدأ بالمشروع في فبراير الماضي ليصبح للمعبد مرسيين داخلين لتنظيم حركة السائحين وتفادي الزحام ، مضيفا ان أبعاد المرسى الجديد يبلغ 24 م x 6م، و به مقاعد انتظار، وكوبري خاص يبلغ طوله 18 متر، بالاضافة إلى مشاية بها مظله ، كما ايضا تركيب أعمدة إنارة جديدة لتطوير منظومة الاضاءة بالمنطقة.