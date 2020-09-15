شكرا لقرائتكم خبر عن الشائعات فى تقرير فالصو.. كتائب الإخوان تبث فيديوهات "فالصو" عن مظاهرة بطلعت حرب.. وقصة مفبركة عن أهالى منطقة الدويقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع فالصو، التابع لجامعة النهضة، تقريرا لأهم الأخبار الفالصو والشائعات بالمواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تم رصدها اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020، والتصدى لها إما بالتكذيب أو التوضيح.

ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد، نفى ما تردد من أنباء حول تحديد الحزب أسماء مرشحيه لانتخابات مجلس النواب، التى تجرى الشهر القادم.

وقال ياسر الهضيبي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المُذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن رئيس الحزب، بهاء الدين أبوشقة منفردًا هو المسئول عن تحديد أسماء المرشحين فى الانتخابات القادمة.

وفى محاولة جديدة لإثارة الفتنة وقلب الحقائق تداولت بعض الحسابات المحسوبة على جماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فيديو زعموا أنه لمظاهرة حديثة بتاريخ 13 سبتمبر فى شارع طلعت حرب، تطالب برحيل الرئيس عن الحكم.

وبالبحث عن حقيقة الفيديو المتداول للتجمعات التى تطالب برحيل الرئيس تبين أنها فالصو، والفيديو قديم تم نشره عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" لمظاهرة محدودة العدد فى سبتمبر عام 2019 أى منذ عام وليس حديث كما زعم متداوليه.

واصلت أبواق الجماعة الإرهابية بث سمومها، وتحريف الحقائق إذ زعم موقع الحرية والعدالة الموالى للإخوان، أن أهالى منطقة الدويقة نظموا مظاهرات، بعدما خاب أملهم فى التعويض اللائق أو الحصول على مسكن.

واختلق موقع الحرية والعدالة، قصة وهمية من وحى خياله؛ إذ زعم أيضًا أن "مظاهرات أهالى منطقة الدويقة تسببت في وقف طريق الأوتستراد، وأنه تم احتواء التظاهرات بشكل كبير من خلال قنابل الغاز.

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لكن الحقيقة أنه لم يحدث أى مظاهرات أو إطلاق للشرطة قنابل غاز، بل أن الأمر عبارة عن تردد عدد من المواطنين على أماكن مخصصة بمعرفة الحى لتسجيل بياناتهم.

ونفى مصدر أمنى، ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقطع فيديو تضمن تجمع عدد من الأهالى بمنطقة الدويقة، بمحافظة القاهرة وقطع طريق الأوتوستراد، لافتاً إلى أن حقيقة الأمر ترجع إلى تردد عدد من المواطنين على أماكن مخصصة بمعرفة الحى لتسجيل بياناتهم، وذلك فى إطار خطة تطوير المنطقة.

وتداول عدد من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، منشورا مصحوبا بصورة للسيدة صفية أبوالعزم الشهيرة بـ"سيدة القطار" تقول خلاله: "مجلس شعب ايه اللى اترشحله الحكاية كلها إخراج بيتر ميمى"، وتم تداول المنشور على صفحة منسوبة لجريدة الشروق، وهو ما آثار حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا.

بالبحث عن حقيقة تصريحات سيدة القطار والتى قالت فيها: "مجلس شعب ايه اللى اترشحله الحكاية كلها إخراج بيتر ميمى "، تبين أن تلك التصريحات مزيفة وغير حقيقة ومنسوبة لسيدة القطار دون أن تصدر عنها فى جريدة الشروق، وبالبحث فى أى من المواقع الإخبارية الكبرى لم نجد أى من هذه التصريحات، وأن الصفحات الموالية للإخوان والصفحات الساخرة هى التى تتداول مثل هذه التصريحات.

كما تداول عدد من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، منشورا مصحوبا بصورة للرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تصريح قال فيه: "قولت هنهد البيوت المخالفة لقيت أصحاب البيوت طالعين يقولوا ألحقنا يا سيسى"، وتم تداول المنشور على صفحة منسوبة لجريدة الشروق، وهو ما آثار حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا.

وبالبحث عن حقيقة تصريحات الرئيس والتى قال فيها " قولت هنهد البيوت المخالفة لقيت أصحاب البيوت طالعين يقولوا الحقنا يا سيسى"، تبين أن تلك التصريحات مزيفة وغير حقيقة ومنسوبة للرئيس السيسى دون أن تصدر عنه فى جريدة الشروق، وبالبحث فى أى من المواقع الإخبارية الكبرى لم نجد أى من هذه التصريحات، وأن الصفحات الموالية للإخوان والصفحات الساخرة هى التى تتداول مثل هذه التصريحات.