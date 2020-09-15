شكرا لقرائتكم خبر عن والد سيدرا يرد على أمها بـ"خلف خلاف": لم أمنع طليقتى من ابنتها ولا مانع أن تراها فى أى وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فور نشر حلقة الأسبوع الماضى ببرنامج خلف خلاف، استجاب والد الطفلة سيدرا الذى اتهمته طليقته باختطافها وإبعادها عن أمها، وقرر التخلى عن صمته والتحدث لكاميرا الخليج 365.

وأوضح الأب أنه لم يطرد طليقته ولم يحرمها من رؤية ابنتها بل هى من تركت المنزل والطفلة، ولم تحاول التواصل معها، وأنه لا يمانع من جمعهما سويًا أو حتى منحها حق أخذ الطفلة لتعيش معها إذا وافقت ابنته.

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وأضاف أن والدته ليست متوفية كما أدعت الأم وأنه لم يزر أى طبيب نفسى ولم يخضع لأى علاج، موضحًا أن الطفلة اختارت البقاء معه وغالبا ما ترفض رغم محاولاته التواصل مع أمها لأنها عادة ما كانت تقسو فى معاملتها بصغرها وانشغلت عنها بسبب ظروف عملها.

وكان برنامج خلف خلاف قد استضاف الأسبوع الماضى سيدة قالت إن طليقها منعها من رؤية ابنتها منذ ٢٠١٨ حتى اليوم.

وروت السيدة كيفية تعرضها للضرب والاعتداء عليها فى منزلها من زوجها وطردها بملابس المنزل وخطف ابنتها منها ومنعها من رؤيتها، ولم تقف التفاصيل عند الخطف بل حاول طليقها إسقاط الحضانة عنها وبدأ فى إقناع الطفلة أن أمها ماتت لتكف عن السؤال والبحث عنها.