1.1 مليون طلب تصالح فى مخالفات البناء.. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، الحكومة تكلف المحافظين بزيادة عدد الموظفين وساعات العمل لاستقبال الطلبات.. 1.1 مليون طلب تصالح فى مخالفات البناء.. تنفيذ 3 فروع لجامعة الملك سلمان بالمحافظات.. إعداد خطة لتسويق منتجات سانت كاترين وتطوير كورنيش الطور.. «خطة طوارئ» استعدادا لموسم الأمطار والسيول.. مدبولى يشدد على تأمين المنشآت الخدمية.. وتنفيذ سيناريوهات أزمة فى كل محافظة للتأكد من جاهزيتها. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. ـ الحكومة تكلف المحافظين بزيادة عدد الموظفين وساعات العمل لاستقبال الطلبات.. 1.1 مليون طلب تصالح فى مخالفات البناء.. تنفيذ 3 فروع لجامعة الملك سلمان بالمحافظات.. إعداد خطة لتسويق منتجات سانت كاترين وتطوير كورنيش الطور.. «خطة طوارئ» استعدادا لموسم الأمطار والسيول.. مدبولى يشدد على تأمين المنشآت الخدمية.. وتنفيذ سيناريوهات أزمة فى كل محافظة للتأكد من جاهزيتها ـ الحكومة تكلف المحافظين بزيادة عدد الموظفين وساعات العمل لاستقبال الطلبات.. 1.1 مليون طلب تصالح فى مخالفات البناء.. تنفيذ 3 فروع لجامعة الملك سلمان بالمحافظات.. إعداد خطة لتسويق منتجات سانت كاترين وتطوير كورنيش الطور.. «خطة طوارئ» استعدادا لموسم الأمطار والسيول.. مدبولى يشدد على تأمين المنشآت الخدمية.. وتنفيذ سيناريوهات أزمة فى كل محافظة للتأكد من جاهزيتها ـ مواقع السفر العالمية تنصح بزيارة مصر Advertisements ـ الإخوان تعزل محمود حسين الأمين العام.. قائمة رواتب ناصر وزوبع والشريف تكشف حجم الفساد.. رعب القيادات من معرفة القواعد لحجم البذخ داخل منصاتهم الإعلامية يتزايد.. والخوف الأكبر ينصب على كعكة التمويلات.. الشائعات أسلوب حياة الجماعة والقنوات الشيطانية.. برلمانيون يؤكدون: الفبركة والخطابات الملونة من وسائل التحريض.. وإخوانى سابق يتوقع تزايد الانشقاقات ـ الإخوان تعزل محمود حسين الأمين العام.. قائمة رواتب ناصر وزوبع والشريف تكشف حجم الفساد.. رعب القيادات من معرفة القواعد لحجم البذخ داخل منصاتهم الإعلامية يتزايد.. والخوف الأكبر ينصب على كعكة التمويلات.. الشائعات أسلوب حياة الجماعة والقنوات الشيطانية.. برلمانيون يؤكدون: الفبركة والخطابات الملونة من وسائل التحريض.. وإخوانى سابق يتوقع تزايد الانشقاقات ـ 7 مشروعات جديدة ب 15 مليار دولار ضمن الخطة القومية للبتروكيماويات.. مشروعان للميثانول والمطاط ب 300 مليون دولار.. ومجمع العلمين صرح عملاق بـ7 مليارات ـ «تذكرتك» يقتنص جائزة مصر لتطبيقات الخدمات.. «حصلت حادثة» الثانى و«اكتشف مصر» الثالث.. ووزيرة التخطيط: أطلقنا الجائزة إيمانا بأهمية الإبداع والابتكار ـ «تذكرتك» يقتنص جائزة مصر لتطبيقات الخدمات.. «حصلت حادثة» الثانى و«اكتشف مصر» الثالث.. ووزيرة التخطيط: أطلقنا الجائزة إيمانا بأهمية الإبداع والابتكار

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