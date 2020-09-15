شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تكشف عن خطة طوارئ استعدادا لموسم الأمطار والسيول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة إيمان سعد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى، إن اجتماع اليوم للتأكيد على جاهزية الترع والمصارف والمخرات لمواجهة السيول. وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة dmc، تقديم سارة حازم، أن خطة الطوارئ تشمل التنسيق مع وزارة الكهرباء لقطع التيار فى الأماكن المتضررة من السيول.

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وترأس الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى اجتماع اللجنة الدائمة لإيراد النهر فى ضوء المتابعة المستمرة على مدار الساعة لحالة الفيضان وإعلان حالة الاستنفار العام بكل أجهزة وقطاعات الوزارة.

واستعرضت لجنة تنظيم إيراد النهر موقف فيضان النيل، والإجراءات التى يتخذها كل من قطاع شئون مياه النيل، ومركز التنبؤ بقطاع التخطيط بالوزارة، من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان، وكميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائى الحالى 2021-2022.

وتُشير المؤشرات الأولية إلى إستمرار إحتمالية أن يكون فى حدود أعلى من المتوسط وأن الوارد خلال أغسطس وسبتمبر حتى الأن أعلى من نظيره فى العام الماضى ولكن مازال من المبكر الحُكم بشكل نهائى على نوع وحجم الفيضان هذا العام انتظاراً لشهرى سبتمبر وأكتوبر.