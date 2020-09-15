شكرا لقرائتكم خبر عن معمل متبقيات المبيدات يعلن زيادة وقت استقبال العينات لـ3 ساعات إضافية يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابعة لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، زيادة عدد ساعات استقبال عينات المنتجات الزراعية من الجمهور والمصدرين بواقع ٣ ساعات يوميا، وذلك في اطار دور المعهد للتيسير على المصدرين و المزارعين ودعمهم.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، إن ذلك يأتي في سبيل المساهمة في حل كافة العوائق التي قد تواجه عملاء المعمل من المصدرين والمزارعين، وخاصة من ابناء المحافظات البعيدة، كذلك المساهمة في تحسين جودة الصادرات الزراعية المصرية، لافتة إلى انه تم مد فترة استقبال العينات لتستمر الى الساعة الثامنة مساءا، من يوم الاحد وحتى الخميس اسبوعيا، عدا يوم السبت تم مد فترة الاستقبال حتى الخامسة مساءا.

واشارت مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية ، إلى ان ذلك القرار، ساهم منذ أول ايام تطبيقه في زيادة عدد العينات بنسبة حوالي ٢٠٪، من السابق، ومن المقرر ان تتزايد خلال الايام المقبلة.

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وقالت مدير المعمل، أنه تم الانتهاء من اضافة ٦ اجهزة حديثة، بأقسام المعمل المختلفة، من شأنها زيادة القدرة الاستيعابية لعدد العينات، وسرعة انجاز النتائج بدقة، وذلك في إطار التطوير المستمر للمعمل، وطرق التحليل لتقديم خدماته لدعم المنتجين والمصدرين والمصنعين بأفضل جودة و باستخدام أحدث الأجهزة العالمية لتحليل الملوثات في الأغذية.

كان مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية ، عمل على زيادة القدرة التحليلية بمجموعة عمل العناصر الثقيلة بالمعمل من خلال توريد وتركيب وتشغيل عدد من أجهزة التحليل، فضلا عن الانتهاء من التقرير الفني الخاص بتقصي متبقيات المبيدات في محاصيل الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية طبقاً للمرحلة الثانية من الخطة الوطنية لرصد متبقيات المبيدات في عدد (14) محصول من محاصيل الخضر والفاكهة في 15 محافظة.