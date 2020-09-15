بعد جولة سرية لـ"التفتيش القضائي".. النيابة تعلن حل مشكلة التكدس بنيابتي الأسرة شمال وشرق القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

كلف النائب العام المستشار حماده الصاوي، النائب العام المساعد للتفتيش القضائي بحل أزمة التكدس بنيابتي شمال وشرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة.

وذكرت النيابة العامة في بيان اليوم الثلاثاء، أن النيابة كانت تلقت عدة شكاوى من التزاحم وتكدس العمل بنيابتي شمال وشرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة؛ وذلك لتخصيص مقر واحد للنيابتين بـ(مجمع محاكم مصر الجديدة)، وبعرض الأمر على النائب العام، كلَّف النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي بمتابعة الأمر والعمل على تذليل ما يعوق العمل بالنيابتين تسهيلًا على جمهور المترددين عليهما، فانتقل النائب العام المساعد إلى مقر النيابتين بشكل غير رسميٍّ، وتواجد بين المواطنين والموظفين بالنيابتين دون الإفصاح عن شخصه، وتبين التزاحم والتكدس بهما وعدم جاهزية مقرهما لاستقبال الجمهور بشكل يسير لتخصيص مكان واحد لهما.

وبناءً عليه أجرى النائب العام المستشار حماده الصاوي، تنسيقًا مع المستشارين "مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي" و"مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم"، انتهوا خلاله إلى تخصيص إحدى قاعات المحكمة كمقر لإحدى النيابتين لفصلهما تذليلًا لعقبة الزحام والتكدس بهما، حيث جرى تجهيز القاعة بالأجهزة والآليات اللازمة لبدء إدارة العمل منها، والذي بدأ فعليًّا منذ يوم السبت الماضي 12 سبتمبر الجاري.