مصرع 6 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع الشرطة خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: داهمت مأموريات أمنية من قطاع الأمن العام بؤرا إجرامية خلال الشهر الماضي، ووقع تبادل لإطلاق النار بين قوات الشرطة وعناصر إجرامية شديدة الخطورة وأسفرت المداهمات عن مصرع 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، وضبط 31 عنصرا إجراميا بنطاق مديريات أمن (الدقهلية- الغربية- الشرقية- البحيرة- أسيوط- سوهاج- الأقصر). وعثر بحوزتهم على 13 قطعة سلاح (رشاش جرينوف- رشاش هكلر- 5 بنادق آلية–4 مسدس- 2 فرد خرطوش- كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة- 3 كيلو جرام لمخدر البانجو- 810 جرامات لمخدر الهيروين- 270 جراما لمخدر الأفيون) . يذكر أن المتهمين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "سرقة بالإكراه- سرقة متنوعة- سلاح نارى- خطف- قتل- شروع فى قتل– مخدرات- مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية-تبديد- شيك- ضرب"، كما أن البعض منهم محكوم عليه بالإعدام والسجن "المؤبد، 40 سنة".

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