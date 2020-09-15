الأمن يكشف ملابسات فيديو سيدة مُكبلة اليدين في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: كشفت اجهزة الأمن بوزارة الداخلية عن ملابسات مقطع فيديو لسيدة مكبلة اليدين بالأقصر، وتبين أنها تعانى من مرض نفسى. رصدت المتابعة الأمنية، تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تحت عنوان "أسرة تكبل ابنتها المهتزة نفسياً بمنزل مهجور فى الأقصر". وبالفحص تبين للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر أن الفيديو (لإحدى السيدات - مقيمة بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر) وأنها متواجدة بمنزل شقيقتها وغير مُكبلة اليد . وبسؤال شقيقتها ربة منزل قررت أن شقيقتها تعانى من مرض نفسى وعللت سبب تكبيلها خوفاً من إيذاء نفسها أو أن تهيم على وجهها فى الشوارع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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