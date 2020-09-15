"درس خصوصي بالسكرتارية".. ضبط مدرس لإدارة سنتر تعليمي في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: تمكنت الأجهزة الأمنية في الدقهلية، من ضبط مدرس لقيامه بإدارة سنتر دروس خصوصية بمنطقة المنصورة. كانت أجهزة الأمن في الدقهلية تمكنت من ضبط (مدرس لغة فرنسية) لقيامه بإدارة سنتر دروس خصوصية بمنطقة المنصورة بالدقهلية وبصحبته ( 3 سيدات يعملن سكرتارية بالسنتر ) وتبين وجود عدد (250 طالب وطالبة) يتلقون درس خصوصي بذات المكان. تم صرف الجميع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكور.

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