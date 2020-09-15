محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلن جهاز مدينة العبور قطع مياه الشرب، اليوم الثلاثاء، من الـ 10 مساء وحتى الساعة 10 صباح الأربعاء، في بعض المناطق، لوجود أعمال الصيانة بمأخذ المياه.
وحدد جهاز مدينة العبور المناطق التي سيتم قطع عنها المياه، وهي:
1- مدينة العبور بالكامل.
2– المناطق التي تتغذى من رافع رقم 2 المغذي للمياه بمدينة القاهرة الجديدة، ومدن الشروق وبدر والعبور الجديدة.
3- المناطق التي تتغذى من خارج نطاق منظومة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مثل (مدينة السلام – النهضة).
وطالب جهاز مدينة العبور، المواطنين والمنشآت الخدمية مثل المخابز والمستشفيات وغيرها، تدبير احتياجاتهم من المياه، خلال تلك الفترة.
وأشار الجهاز إلى أنه سيتم توفير عربات مياه الشرب للاحتياجات الضرورية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ساعتين.. قطع المياه عن 5 مدن بالقاهرة لأعمال الصيانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.