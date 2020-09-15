محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
قالت مصادر سياسية إنه تم الانتهاء من محاصصة الأحزاب بالقائمة الانتخابية الوطنية، مشيرةً إلى سيطرة حزب "مستقبل وطن" على الأغلبية النيابية.
وأشارت المصادر، في تصريحات أدلت بها إلى "الخليج 365"، اليوم الثلاثاء، إلى أن التشكيل تشير مؤشراته حتى الآن إلى تمثيل ٦٣ مرشحًا للشعب الجمهوري، وتمثيل حزب الوفد بـ١٨ مرشحًا، وتمثيل حزب حماة الوطن بـ9 مقاعد بالقائمة الموحدة، والمؤتمر بـ6 مقاعد، وكذلك الحزب المصري الديمقراطي.
وحصد حزب التجمع 5 مقاعد، و"الإصلاح والتنمية" 3 مقاعد.
كانت هذه تفاصيل خبر الأغلبية النيابية لـ"مستقبل وطن".. تعرف على نتائج حصص الأحزاب بالقائمة الوطنية حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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