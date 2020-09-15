مصر | التحقيقات تكشف سر انتحار شاب داخل شقته ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر التحقيقات تكشف سر انتحار شاب داخل شقته ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل انتحار شاب داخل شقته ببولاق الدكرور، حيث أنه خلال الفترة الأخيرة كان يمر بأزمة نفسية دفعته للانتحار.

وأفادت التحقيقات، أنه تم العثور عليه مشنوقا بداخل الغرفة، ولا شبهة جنائية حول الواقعة.

كان تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة شاب داخل مسكنه، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب مشنوقا، وتبين من خلال التحريات عدم وجود شبهة جنائية.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة ربة منزل بالهرم

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كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل واقعة العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بالهرم، وتبين أن المجني عليها تبلغ من العمر 72 عاما، وتقطن بمفردها.

وأوضحت التحقيقات، أن الواقعة تم اكتشافها عن طريق شقيقة المجني عليها بعد كثرة الاتصالات عليها، فذهبت إليها في اليوم الثاني للاطمئنان عليها فوجدتها بصالة الشقة جثة هامدة، ومصابة بجرح قطعي في رأسها، بالاضافة لسرقتها وعلى الفور قامت بإبلاغ الشرطة.

وأفادت التحقيقات، أن وراء ارتكاب الواقعة عامل وزوجته بقصد سرقتها، والمتهمة تعرفت على المجني عليها منذ فترة وكانت تتردد عليها وعلمت أنها تمتلك مصوغات ذهبية، فخططت الزوجة لسرقتها، فأوهمتها أن زوجها يعمل بعيادة والاستعانة به لعلاجها من الآلام تعاني منها وبالفعل خططت الزوجة لسرقتها عن طريق تلك الحيلة.

وذكرت التحقيقات، أنه يوم الواقعة ذهبت المتهمة وزوجها بتلك الحيلة وأثناء وجودهما داخل المنزل اعتديا عليها بقطعة حديدية وكتم أنفاسها وسقطت جثة هامدة، وسرقوا المصوغات وفروا هاربين وأمرت النيابة، بتشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

بداية الواقعة، تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد بالعثور على جثة داخل شقة بالهرم، انتقل رجال المباحث بإشراف المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة ربة منزل، ملقاة بصالة الشقة وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق