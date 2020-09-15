مصر | حبس عاطلين لاتجارهما في مخدر الحشيش بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس عاطلين لاتجارهما في مخدر الحشيش بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس عاطلين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتجارهما في الحشيشوكشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل سقوط عاطلين لاتجارهما في المخدرات، حيث ضبط بحوزتهما على ٦٠٠ جرام من الحشيش، واعترافا أنهم لجأوا لتلك التجارة لأنها مربحة.

وأفادوا في التحقيقات، أنهم كانوا يشتروا المخدرات من عاطل، ويقومان بترويجه لعملائهم في المنطقة، ويتواصلوا معهم عن طريق الهاتف المحمول، فيما ضبط بحوزتهم على مبالغ مالية مقابل الاتجار، وهواتف محمولة.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم الجيزة، القبض على عاطلين بحوزتهما ٦٠٠ جرام من مخظى حشيش، اعترفا بحيازتهما لترويجهما بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، إلى اتجار عاطلين بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

حبس ديلر بولاق الدكرور وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

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بحوزته أقراص وحشيش..بتلك المضبوطات..سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

