مصر | نشرة حوادث الخليج 365: نص التحقيقات مع فتاة التيك توك هدير الهادي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: نص التحقيقات مع فتاة التيك توك هدير الهادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

ضبط مدرس لغة فرنسية أثناء حصة بها 250 طالبا داخل "سنتر" بالمنصورة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (مدرس لغة فرنسية) لقيامه بإدارة سنتر دروس خصوصية بمنطقة المنصورة بالدقهلية وبصحبته ( 3 سيدات يعملن سكرتارية بالسنتر ) وتبين وجود (250 طالب وطالبة) يتلقون درس خصوصى بذات المكان وتم صرف الجميع وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكور. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا



حبس متهم لترويجه شهادات ماجستير دولية وهمية

أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية اليوم الثلاثاء، حبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة ادارته كيانا تعليميا وهميا "دون ترخيص" بمدينة نصر دائرة القسم، ويتخذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا كما طالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الصحيفة الجنائية للمتهم. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة النقض

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صرح المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الاعلامي لمحكمة النقض بأنه قد انعقدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2020 بقاعة المستشار عبد العزيز باشا فهمي بدار القضاء العالي برئاسة المستشار عبد الله شوضة رئيس محكمة النقض- رئيس المجلس الاعلي للقضاء وقد حضرها عدد من النواب وقضاة المحكمة أعضاء الجمعية العمومية، حيث تم توزيع العمل للعام القضائي 20212020 والتي تمت فيه تلبية جميع رغبات السادة اعضاء المحكمة مراعاة صالح العمل واختيار القضاة بدورة الكسب. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الكلاب نهشته" | تفاصيل فتاة المعصرة.. حملت سفاحا وألقته في الشارع

أدلت متهمة أمام نيابة المعصرة فى واقعة ألقاء طفلها حديث الولادة أسفل سيارة نقل بجوار سور الكهرباء بمساعدة عشيقها للتخلص منه، وقالت المتهمة أنها كانت تربطها علاقة عاطفية بعشيقها ثم تطورت إلى علاقة محرمة منذ سنة، وكانت تتردد إلى منزله، وأضافت عندما علمت بحملها قررت التخلص من الطفل خشية افتضاح أمرهما لإنجابها سفاحًا. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

انفراد| نص التحقيقات مع فتاة التيك توك هدير الهادي المتهمة بالتحريض على الفسق (مستندات)

حصلت بوابة الخليج 365، على نص التحقيقات واعترافات فتاة التيك توك هدير حمدي عبد الهادي والشهيرة بهدير الهادي والمتهمة بالتحريض على الفسق والفجور والتي أجلت أولى جلسات محاكمتها اليوم لجلسة 13 أكتوبر المقبل للاطلاع على الأوراق الخاصة بالقضية. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

