مصر | المشدد 6 سنوات لـ3 متهمين بتهمة الاتجار بالبشر في مصر القديمة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر المشدد 6 سنوات لـ3 متهمين بتهمة الاتجار بالبشر في مصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد احمد الجندي اليوم الثلاثاء بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 الف جنيه بتهمة الاتجار بالبشر في مصر القديمة

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

كشف قرار الاحالة قيام المتهمين م.ع، عاطل، س. م، عاطل، م. ر، عامل خردة بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بان تعاملوا في الاشخاص الطبيعيين بان ارتكبوا سلوك الايواء والاستخدام للمجني عليهم الاطفال فارسراحمد، سعد عبد الحليم، يوسف محمد، ابراهيم محمد، احمد محمد، مصطفي عادل، محمد ربيع وكطلك بواسطة استعمالل العنف والتهديد واستغلال ضعفهم وحاجتهم وذلك بقصد الاستغلال في اعمال التسول.

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وأضاف قرار الاحالة قيام المتهمين بهتك عرض المجني عليهم الاطفال والذين لم يبلغوا من العمر ثمانية عشر عاما وذلك بالتهديد بالايذاء.

وكشفت شهادة شريف اليمني، عقيد شرطة بادارة الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ان تحرياته السرية والجدية حول الواقعة وظروف ملابساتها توصلت لقيام المتهمين بالاتفاق فيما بينهم علي استقطاب واستغلال الاطفال المجني عليهم وتشغيلهم في بيع سلع غير ذات قيمة واعمال استجداء المارة بمنطقة المنيل دائرة مصر القديمة بغية الحصول علي المبالغ المالية التي يتحصل عليها المجني عليهم مستغلين حداثة سنهم وانفصالهم عن ذويهم.

وأضاف أن المتهمين يقوموا بايواء المجني عليهم باحدي الحدائق العامة بمنطقة المنيل وانه مكان غير امن ولم تتوصل تحرياته الي قيام المتهمين بالاعتداء علي المجني عليهم من عدمه.