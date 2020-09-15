مصر | حبس متهم لترويجه شهادات ماجستير دولية وهمية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس متهم لترويجه شهادات ماجستير دولية وهمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية اليوم الثلاثاء، حبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة ادارته كيانا تعليميا وهميا "دون ترخيص" بمدينة نصر دائرة القسم، ويتخذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا كما طالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الصحيفة الجنائية للمتهم.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية من خلال معلومات وتحريات، من إدارة شخص"حاصل على بكالوريوس هندسة مقيم بمحافظة القاهرة"، كيانا تعليميا وهميا "دون ترخيص" بمدينة نصر بالقاهرة، ويتخذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا.

كما أعلن على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعى المختلفة عــــن مزايا الدراسة بالمركز الثقافى زاعمًا كونه وكيلًا لجامعات وكليات تعليمية دولية، وأن المركز يمنح الدارسين شهادات ماجستير دولية تخصصية فى مجالات (إدارة الأعمال MBA معتمدة لدى الجامعات المصريـة والأجنبية) تمكنهم مـن الإلتحاق للعـمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج.

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وتمكـن مـن خــلال ذلك مـن استقطاب العديد من الأشخاص من راغبي الحصول على تلك الشهادات وتحصل منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين 35 إلى 60 ألف جنيه عن كل شهادة.

وضبط المذكور بمقر المركز المشار إليه وعُثر على 266 شهادة ماجستير فى إدارة الأعمال من بينها 29 شهادة خالية البيانات منسوب صدورها إلى جهات أجنبية، وكلاشيه بلاستيكى بإسم المركز، وكمية من بيانات درجات وهمية للضحايا خلال الفترات الدراسية بالمركز ممهورة ببصمات أختام المركز، ومجموعة من المستندات الخاصة براغبى الدراسة بالمركز، و129 إيصال استلام نقدية من عملائه بإجمالى 980 ألف جنيه.

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.