مصر | انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة النقض

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة النقض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الاعلامي لمحكمة النقض بأنه قد انعقدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2020 بقاعة المستشار عبد العزيز باشا فهمي بدار القضاء العالي برئاسة المستشار عبد الله شوضة رئيس محكمة النقض- رئيس المجلس الاعلي للقضاء وقد حضرها عدد من النواب وقضاة المحكمة أعضاء الجمعية العمومية، حيث تم توزيع العمل للعام القضائي 2021/2020 والتي تمت فيه تلبية جميع رغبات السادة اعضاء المحكمة مراعاة صالح العمل واختيار القضاة بدورة الكسب

وقد القي رئيس محكمة النقض المستشار عبد الله شوضة كلمة اثني فيها علي شيوخ القضاء واعضاء الجمعية العمومية مهنئا لهم وجميع قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والنيابة العامة والسادة القضاة الجدد المنضميين للمحكمة العليا متمنيا لهم جميعا التوفيق والسداد من الله عز وجل مطالبا بارساء قواعد العدالة وسرعة الفصل في قضايا المعروضة تحقيقا للعدالة الناجزة داعيا المولي لشهداء الوطن وان يحفظ مصرنا الغالية وقضاتها والشعب المصري والقيادة السياسية برعاية فخامة الرئيس غبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من كل مكروه وسوء.