أخبار مصر | "مرسيين لتفادي الزحام".. انتهاء تطوير معابد فيلة بأسوان

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "مرسيين لتفادي الزحام".. انتهاء تطوير معابد فيلة بأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المجلس انتهى من أعمال مشروع تطوير منطقة معابد فيلة في أسوان، حيث تم انشاء مرسى داخلي خاص بالمنطقة وأماكن لانتظار الزائرين، بإلاضافة إلى رفع كفاءة نظام الإضاءة.

وأضاف وزيري أن المشروع يأتي ضمن خطة المجلس لتطوير المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن العمل بدأ بالمشروع في فبراير الماضي ليصبح للمعبد مرسيين داخليين لتنظيم حركة السائحين وتفادي الزحام.

وأضاف عبدالمنعم سعيد مدير عام أسوان والنوبة، أن أبعاد المرسى الجديد يبلغ ٢٤ م x ٦م، و به مقاعد انتظار، وكوبري خاص يبلغ طوله ١٨ متر، بالاضافة إلى مشاية بها مظله.

وقد تم ايضا تركيب أعمدة إنارة جديدة لتطوير منظومة الاضاءة بالمنطقة.

