أخبار مصر | السياحيون الأرمينيون: مصر واجهتنا الأولى وبدأنا تنظيم الرحلات لها

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر السياحيون الأرمينيون: مصر واجهتنا الأولى وبدأنا تنظيم الرحلات لها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد منظمو الرحلات والشركات السياحية بجمهورية أرمينيا، بالتدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية لاستئناف الحركة السياحة، وبالتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية لهم لتشجيع الحركة السياحية إليها متميزة للغاية، مؤكدين علي أن مصر أصبحت الواجهة السياحية الأولى بالنسبة للمواطنين الأرمني.

جاء ذلك على هامش لقاء الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في العاصمة الأرمينية يريفان، مع 30 من مسئولي كبرى منظمي الرحلات والشركات السياحة، بحضور ممثلي وسائل الإعلام ووكالات الأنباء، وذلك على هامش رحلته إلى العاصمة الجورجية تبليسي لحضور الدورة ال 112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، والذي ستبدأ فعالياته غدا الأربعاء، وقام بتنظيم اللقاء السفير بهاء دسوقي سفير مصر بأرمينيا، وجاءت زيارة الوزير في ضوء استئناف رحلات الطيران بين أرمينيا ومصر اعتبارًا من بعد غد الخميس الموافق 17 سبتمبر الجاري.

وقال منظمو الرحلات والشركات السياحية بجمهورية أرمينيا، إنهم قاموا بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني وشركة آيركايرو لتنظيم عدد من الرحلات للترويج للسياحة الي مصر، كما اتفقوا على تنظيم رحلتين أسبوعيا من أرمينيا الي مصر بصفة مبدئية علي ان يتم زيادة عدد هذه الرحلات بشكل منتظم خلال الفترة القادمة.

وأشار منظمو الرحلات إلى انهم سيقوموا بدراسة تنظيم برامج سياحية جديدة لدمج السياحة الثقافية بالسياحة الشاطئية للسياح الأرمن في مصر.

يذكر أن العناني سلط الضوء في كلمته أمام منظمي الرحلات السياحية بأرمينيا، علي العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين وعن الزيارة المؤخرة لوزير الخارجية الأرميني إلى مصر وتشرفه بلقاء سيادة رئيس الجمهورية ومقابلته لوزير الخارجية المصرية، واستعرض الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التى اتخذتها مصر والتي يتم تطبيقها في المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية المصرية لضمان السلامة الصحية للسائحين والمواطنين والعاملين بالقطاع السياحي بعد استئناف حركة السياحة الوافدة إلي مصر اعتبارا من أول يوليو الماضي، وإلى استئناف حركة السياحة الثقافية في مصر منذ أول سبتمبر الجاري ونجاح استئناف الحركة السياحية في المدن الساحلية والذي عكسته المؤشرات الايجابية لأعداد السائحين الوافدين إلي مصر منذ استئناف الحركة السياحة، ووصل عدد الوفود السياحية التي وصلت الي محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر وصلت الى أكثر من 200،000 سائح وعادت الي بلادها بعد انتهاء برامجهم السياحية واستمتاعهم بشواطئ مصر الخلابة وجوها الدافئ والمشمس.