أخبار مصر | التعليم تحقق في شكاوي تداول اختبارات القبول بمدارس المتفوقين

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر التعليم تحقق في شكاوي تداول اختبارات القبول بمدارس المتفوقين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكدت الوزارة بأنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة ثبوت أي مخالفات خلال الفترة السابقة أثناء انعقاد اختبارات الطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.
وفي حالة وجود أية شكاوى خاصة بالطلاب الذين لم يتمكنوا من إتمام الاختبار أو المتغيبين لعذر قهري يتم التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected] على أن تتضمن الشكوى (اسم الطالب – رقم الجلوس – الرقم القومي – اسم لجنة الاختبار التي لم يتمكن من إتمام الاختبار بها – المادة – تاريخ الاختبار – اسم المدرسة المطلوب الالتحاق بها – توصيف المشكلة)، ومن يثبت لهم أحقية إعادة الاختبار سيتم عقد اختبار إعادة لهم يومي الأحد والأثنين الموافقين 2020927 و2020928 كفرصة ثانية لهم.