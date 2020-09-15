أخبار مصر | التعليم تحقق في شكاوي تداول اختبارات القبول بمدارس المتفوقين

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر التعليم تحقق في شكاوي تداول اختبارات القبول بمدارس المتفوقين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بشأن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي حول تداول بعض أسئلة اختبارات القبول لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، والتي بدأت يوم 13 سبتمبر 2020، تفيد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن لديها عدد كافي من نماذج الاختبارات التي تم إعدادها من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بحيث يتم تقديم نموذج في كل فترة من فترات الاختبار ولا يسمح نهائيًا بتكرار أي نموذج في أي فترة أخرى من فترات الاختبارات، وذلك لمراعاة تكافؤ الفرص بين الطلاب المتقدمين للاختبار.

وأكدت الوزارة بأنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة ثبوت أي مخالفات خلال الفترة السابقة أثناء انعقاد اختبارات الطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وفي حالة وجود أية شكاوى خاصة بالطلاب الذين لم يتمكنوا من إتمام الاختبار أو المتغيبين لعذر قهري يتم التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected] على أن تتضمن الشكوى (اسم الطالب – رقم الجلوس – الرقم القومي – اسم لجنة الاختبار التي لم يتمكن من إتمام الاختبار بها – المادة – تاريخ الاختبار – اسم المدرسة المطلوب الالتحاق بها – توصيف المشكلة)، ومن يثبت لهم أحقية إعادة الاختبار سيتم عقد اختبار إعادة لهم يومي الأحد والأثنين الموافقين 2020927 و2020928 كفرصة ثانية لهم.