شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: اهتمام رئاسي بمعالجة السلبيات في الشخصية المصرية وتعظيم الإيجابيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اسامة هيكل، وزير الدولة للاعلام، إن هناك اهتمام وتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بمعالجة السلبيات في الشخصية المصرية وتعظيم الإيجابيات.

وأكد «هيكل»‏ أهمية إيجاد أسس وخطة عمل لتوحيد الجهود من أجل إعادة بناء الشخصية المصرية، وهو ما تهدف اليه اجتماعات مبادرة «الشخصية المصرية 2030».

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد، الثلاثاء، بمقر وزارة الدولة للإعلام، وهو الاجتماع الثاني لدراسة الشخصية المصرية 2030.

حضر الاجتماع الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ايناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سعاد عبدالرحيم رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.