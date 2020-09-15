الأنبا دانيال يؤكد اهتمام الكنيسة بالتفاعل المجتمعي وتنمية المهارات الإنسانية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الأنبا دانيال، ممثل الكنيسة المصرية في الاجتماع الثاني لدراسة الشخصية المصرية 2030، اهتمام الكنيسة بالتفاعل المجتمعي وتنمية المهارات الإنسانية والعمل على ذلك من خلال عدة أنشطة ومبادرات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد، الثلاثاء، في مقر وزارة الدولة للإعلام، بحضور اسامة هيكل وزير الدولة للاعلام، ومختار جمعة وزير الاوقاف والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ايناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سعاد عبدالرحيم رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
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