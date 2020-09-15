«التعليم» تشارك في الاجتماعات التحضيرية لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الاجتماعات التحضيرية لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي، في دورتها الثالثة، والتي تشارك فيها مصر هذا العام.
وأطلق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جائزة «محمد بن زايد لأفضل معلم خليجى» في مصر، في نوفمبر الماضي، بحضور الدكتور حمد أحمد الدرمكى أمين عام الجائزة.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة آليات المتابعة والتقييم للسادة المعلمين المشاركين من مصر والدول الأخرى خلال الفترة القادمة، وتم الاتفاق على أنه سيتم التقييم المكتبي والتوافقي خلال الأسبوع المقبل، على أن يكون أون لاين، كما سيتم إجراء المقابلات خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.
وتشهد جائزة «محمد بن زايد لأفضل معلم خليجى»، في دورتها الثالثة 2019/2020، التصفيات النهائية خلال الفترة المقبلة، على أن تنتهي مرحلة التقييم في 20 أكتوبر 2020.
وشارك في الاجتماع، الذي عقده الدكتور حمد أحمد الدرمكي أمين عام الجائزة، محمد شريف ممثل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وممثلين من الدول الأخرى المشاركة.
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