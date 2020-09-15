شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء لـ«قيادات البحيرة»: لقاءات المحافظين تهدف لدفع العمل بالمشروعات الخدمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، خلال اجتماعه بالقيادات التنفيذية لمحافظة البحيرة، إن الهدف من اللقاءات مع المحافظين، هو دفع العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية، وتذليل أي معوقات ربما تعوق انجاز تلك المشروعات، من أجل السعى للانتهاء منها وفقًا للتوقيتات الزمنية المحددة، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات.

جاء ذلك خلال إجتماع رئيس مجلس الوزراء مع اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، واللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، بحضور اللواء محمد شعراوى، وزير التنمية المحلية، وذلك عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس» لمتابعة موقف المشروعات الجارى تنفيذها على أرض محافظة البحيرة.

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يجتمع بمحافظ البحيرة ونائبته ومدير الأمن

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يجتمع بمحافظ البحيرة ونائبته ومدير الأمن

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يجتمع بمحافظ البحيرة ونائبته ومدير الأمن

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يجتمع بمحافظ البحيرة ونائبته ومدير الأمن