شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: تدريبات مكثفة لرفع كفاءة الفرق الطبية في المستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن هناك تدريب وتعليم طبي مستمر لرفع كفاءة أداء العاملين بالقطاع الصحي بما يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بالمحافظة.

وأضاف أن فريق مكافحة العدوي، وفريق الجودة، وفريق الصحة والسلامة المهنية بمستشفيات «الصدر بالزقازيق، ومشتول السوق، والحسينية، كفر صقر، أولاد صقر، والصالحية الجديدة المركزي»، تحت إشراف مديرى المستشفي، قاموا بتدريب الفرق الطبية بالمستشفيات، على أسس وأساليب وسياسات مكافحة العدوي بالأقسام المختلفة، لمنع إنتشار الأمراض المعدية، والحفاظ على الفريق الطبي والمرضي من العدوى الفيروسية، والإجراءات الوقائية والاحترازية الواجب اتباعها للتصدي للعدوي ضد فيروس كورونا المستجد، وتطبيق القواعد الصحيحة في إرتداء وخلع الواقيات الشخصية، وكيفية تطهير وتعقيم الحضانات، وطرق تطبيق معايير الجودة بالأقسام الطبية، وكيفية نقل الدم، والتعامل الآمن مع الانسكابات الدموية، وغسل الأيدي بالطرق الصحيحة، وكيفية تطبيق معايير أمن وسلامة المريض، وطرق إستخدام طفايات الحريق، ومهارات الإتصال، وآداب العطس والسعال، وطرق فصل النفايات، من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، والفريق الطبي بالمستشفي.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع القائمين على التدريب والمشاركين على الجهود المبذولة للإرتقاء بمستوي أداء الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بالمحافظة.