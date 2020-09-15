شكرا لقرائتكم خبر عن «كيف نستعيد قيمنا وأخلاقنا الجميلة».. عنوان خطبة الجمعة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثنى الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، على دور وزارة الدولة للإعلام من خلال الاجتماعات الخاصة بمبادرة الشخصية المصرية ٢٠٣٠، لتوحيد الجهود من كافة الوزارات والجهات المختلفة بخصوص بناء الشخصية المصرية.

وأشار إلى أن خطبة الجمعة القادمة سيكون عنوانها «كيف نستعيد قيمنا وأخلاقنا الجميلة» وأهمية أن يشارك كل شخص في ذلك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الدولة للإعلام، الثلاثاء، حول دراسة الشخصية المصرية 2030.