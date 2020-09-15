شكرا لقرائتكم خبر عن متحف الإسكندرية القومي يستضيف خامس ندوات «الإقليمية لتنشيط السياحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الهيئة الإقليمية للتنشط السياحي في الإسكندرية برئاسة محمد سعد مدير الهيئة الثلاثاء خامس ندواتها التثقيفية والتوعوية ضمن سلسلة التعريف بمعالم الإسكندرية التاريخية والاثرية بهدف نشر الوعى السياحي والاثري بالاسكندرية.

وقال محمد سعد رئيس الهيئة ان الندوة تم تنظيمها بالتعاون مع متاحف الاسكندرية وذلك بمقر متحف الاسكندرية القومي مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشارك في الندوة الدكتور عبدالفتاح غنيمه عميد كليه السياحة والفنادق السابق والدكتور باسم ابراهيم مدير متحف الاسكندرية القومي وداليا عزت مدير إدارة الوعى الاثري بمنطقة اثار الاسكندرية.

وفي بداية الندوة رحب الدكتور باسم ابراهيم بالحضور واعرب عن سعادته بالتعاون بين متحف الاسكندرية القومي والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة وتحدث عن دور الهيئة التسويقي للمتاحف وعن خطط الهيئة في نشر الوعي السياحي بالاسكندرية وعن تاريخ ونشائه المتحف وعن مقتنياته حيث انه يضم قطع أثرية تنتمي إلى مختلف العصور خاصة العصر اليوناني والروماني والعصر الفرعوني والإسلامي والقبطي.

وقال محمد سعد ان الإسكندرية تذخر بأماكن أثرية وسياحية عديدة يجب التعرف عليها والافتخار بها وأهمية سلوك المواطن تجاه السائح وان نكون سفراء للسياحة في عملنا وعلينا محاربه السلبية بإيجابية التعامل مع السائح .

وتحدث الدكتور عبدالفتاح غنيمة عن أهمية المتاحف في نشر الوعي السياحي واستغلالها علميا لطلبه الجامعات لغرس الانتماء إلى الوطن كما تطرق إلى المتاحف العلميه في كليتى الطب والعلوم وتسليط الضوء عليها.

وشدد على دور المتاحف في غرس الوعي السياحي والأثري في الاطفال من خلال عمل ورش ترفيهية والتي تهدف بصورة اساسيه لزيادة المعلومات الأثرية لديهم.

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واشارت داليا عزت إلى ان للمتاحف دور كبير في نشر الوعي على مستوي طلاب المدارس من خلال عمل مسابقات في فصل الصيف من خلال قطاع التربيه المتحفيه والاثرية .

وفي نهاية الندوة تم عرض فيديو سياحي عن الاسكندرية بالاضافة إلى عرض تقدمى ( Presentation) عن الهدف من برنامج الوعى السياحى ودور الهيئة في تنشيط والترويج السياحي بالاسكندرية وايضا تاريخ اهم المعالم السياحية والاثرية بالاسكندرية كما تم الاتفاق بين إدارة المتاحف والهيئة على التعاون في مجال التنشيط السياحي من خلال عقد ندوات للطلاب.

الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي تنظم خامس ندواتها لتوعية العاملين بمعالم الثغر

الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي تنظم خامس ندواتها لتوعية العاملين بمعالم الثغر