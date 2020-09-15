شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دعواه ضد كاتبة صحفية.. البابا تواضروس يلتقي أسقف مغاغة والعدوة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر بمطرانية مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس، تفاصيل لقاء جمع بين قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، والأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة، بحضور 4 من المطارنة والأساقفة.

وقال الأنبا أغاثون، في بيان إعلامي، إن اللقاء كان بحضور الأنبا هدرا، مطران أسوان وتوابعها، والأنبا إبرآم، مطران الفيوم وتوابعها، الأنبا دانيال، سكرتير المجمع المقدس، والأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي.

وأكد الأنبا أغاثون أنه التقى بقداسة البابا تواضروس، وأنه استقبله بكامل المحبة والأبوة. وشدد أسقف مغاغة على أنه لا يقبل أية إساءة للكنيسة أو لقداسة البابا، واصفا إياه بأنه: «أبونا كلنا، وله كل احترام وتقدير».

وحول الدعوى المقامة من مطرانية مغاغة ضد كاتبة صحفية أصدرت كتابا، كشف الأنبا أغاثون أنه تم «التوضيح لقداسة البابا أنه رفع الدعوى بصفته الشخصية كأسقف مغاغة والعدوة».

وأوضح أسقف مغاغة والعدوة أنه يرحب بالحلول المطروحة كما وعد سابقا، مع إرشاد قداسة البابا، مؤكدا أن «كل ما يهمه أولا وأخيرا هو سلام الكنيسة، والسلام الاجتماعي، ومحبة المصريين لبعضهم البعض وللوطن المحبوب».

كان الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة رفع دعوى قضائية ضد مؤلفة كتاب، اتهمه الأسقف أنه يسيء للكنيسة وللراحل البابا شنودة الثالث ولشخصه كأسقف، ولما سأل البابا تواضروس خلال اجتماعه الأسبوع قال أنه لم يحاط علما قبل رفع القضية.

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