شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة اللجان الفنية لإنجاز ملفات التصالح مع مخالفات البناء في السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، اللواء طارق عبدالعظيم، السكرتير العام، بالتنسيق مع نقابة المهندسين لزيادة اللجان الفنية إلى خمس لجان، بواقع لجنة لكل حي لانجاز ملفات التصالح في مخالفات البناء.

وفي بداية الاجتماع شدد المحافظ على مديري الادارات الهندسية بالاحياء بالمتابعة اليومية ومراجعة الملفات مع تسهيل عمل اللجان الفنية واعداد تقرير يومي عن حصاد اليوم واعداد الملفات التي تم انجازها.

جاء ذلك بحضور اللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام للمحافظة ورؤساء الاحياء ومديري الاملاك الاميرية والزراعية وحماية املاك الدولة والادارات الهندسية والتنظيم بالاحياء وممثلي نقابة المهندسين واللجان الفنية.

وناشد المحافظ المواطنين سرعة التقدم للتصالح في مخالفات البناء والاستفادة من المهلة شهرين لاستكمال باقي المستندات والاوراق والاجراءات والتخفيضات التي تمت في اسعار المتر عن التصالح في البناء من اجل امن وامان المواطن.

واستمع المحافظ إلى تقرير من اللجان المشكلة لحصر مخالفات البناء على مستوى المدن السكنية التعاونية مؤكداً على استمرار عمل اللجنة واستكمال الاجراءات.\

وكلف المحافظ السكرتير العام بتكثيف العمل داخل لجان التقنين وسرعة انهاء الاجراءات لاستخراج عقود التمليك وتسليمها إلى مستحقيها من المتقدمين للتقنين لتوفيق اوضاعهم.

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