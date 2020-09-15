شكرا لقرائتكم خبر عن «الرقابة الصحية» تجرى تجربة إخلاء بمستشفى الأقصر العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه الدكتور خالد عمران، عضو الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى مستشفي الأقصر العام، صباح الثلاثاء، للاطمئنان على وضع المستسفى المشارك في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وكانت بمرافقته دكتورة الهام محمد، وكيل مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، واستقبله الدكتور خلف عمر، مدير عام مستشفي الأقصر العام.

وقام خالد عمران بالمرور على جميع اقسام المستشفي، وعمل تجارب اخلاء في حدوث حرائق داخل المستشفي وتجربة عمل الانعاش القلب الرئوي وعمل تجارب على التعامل مع الانسكابات البيولوجية والكيميائية وخطط امان المعمل والاشعة وخطة صيانة الاجهزة الطبية والتخلص الأمن من النفايات الخطرة.