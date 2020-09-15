شكرا لقرائتكم خبر عن «الرقابة الصحية» تجرى تجربة إخلاء بمستشفى الأقصر العام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
توجه الدكتور خالد عمران، عضو الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى مستشفي الأقصر العام، صباح الثلاثاء، للاطمئنان على وضع المستسفى المشارك في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وكانت بمرافقته دكتورة الهام محمد، وكيل مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، واستقبله الدكتور خلف عمر، مدير عام مستشفي الأقصر العام.
وقام خالد عمران بالمرور على جميع اقسام المستشفي، وعمل تجارب اخلاء في حدوث حرائق داخل المستشفي وتجربة عمل الانعاش القلب الرئوي وعمل تجارب على التعامل مع الانسكابات البيولوجية والكيميائية وخطط امان المعمل والاشعة وخطة صيانة الاجهزة الطبية والتخلص الأمن من النفايات الخطرة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
101,177
-
تعافي
84,969
-
وفيات
5,661
كانت هذه تفاصيل خبر «الرقابة الصحية» تجرى تجربة إخلاء بمستشفى الأقصر العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.