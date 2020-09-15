شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يتدخل لحل مشكلة أصحاب المعاشات وأسر المتوفين بشركة كيما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إستجابة لمطالب أصحاب المعاشات وأسر المتوفين من العاملين بشركة كيما، أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إتصالاً تلفونياً بوزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، للتدخل لإنهاء معاناتهم، بعد قيام الشركة بطرح مزاد علنى على الوحدات السكنية، بمشروع إمتداد أسوان 2 بمدينة «كيما- الرحاب» على الرغم من دفعهم لمقدم حجز للحصول عليها ضمن المرحلة الأولى.

وأشاد محافظ أسوان، بالتجاوب السريع من وزير قطاع الأعمال العام، مع استغاثات أسر أصحاب المعاشات والمتوفين، وذلك بإتخاذه إجراءات حازمة لتخفيف المعاناة عنهم، لافتاً إلى أنه خلال الـ 48 ساعة المقبلة، سيتم إبلاغ المحافظ بنتائج إجتماع الوزير بالمسؤولين في الشركة لدراسة الموقف، وإعادة النظر في الإجراءات الجارية، بما يحقق الصالح العام، وعدم الإضرار بهؤلاء المواطنين وأسرهم، خاصة في ظل عدم القدرة المالية، لأصحاب المعاشات على الدخول للمزاد العلني، نظراً لظروفهم المعيشة والاقتصادية.