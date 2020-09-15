شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يستعرض مخرجات الاجتماع الأول لمبادرة الشخصية المصرية 2030 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استعرض اسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، خلال الاجتماع الوزاري الثاني لمبادرة الشخصية المصرية ٢٠٣٠، ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الاول للمبادرة.
وعقد الاجتماع ظهر اليوم برئاسة أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، وبحضور الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والأنبا دانيال، ممثل عن الكنيسة المصرية، والدكتورة سعاد عبدالرحيم، رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
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