شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: استعدادات مكثفة لاستقبال موسم الشتاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة استعدادات المحافظة لموسم الشتاء، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة، ومسؤولي الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي، ومديرية الإسكان.
وجه محافظ بورسعيد بالاستعداد المكثف من كافة الأجهزة المختصة لاستقبال موسم الشتاء، والتأكد من القدرة الاستيعابية لمحطة محولات الرسوة، ومتابعة كفاءة محطات الصرف الصحى بالمحافظة وإقامة مصارف سيول ومياة أمطار تستوعب الكميات الغزيرة من الأمطار، وذلك استعدادا لتساقط الأمطار بغزارة في موسم الشتاء القادم.
واستعرض «الغضبان» خطة المحافظة بشأن الاستعدادات لمواجهة الأمطار خلال فصل الشتاء. ووجه بتطهير بلاعات صرف مياه الأمطار على مستوى المحافظة وإجراء عمليات الصيانة اللازمة لها، مشيرا إلى جاهزية سيارات كسح وشفط المياه بالتنسيق بين الاحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.
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