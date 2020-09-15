شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني»: مصر استقبلت أكثر من 200 ألف سائح منذ استئناف الحركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إلى العاصمة الجورجية تبليسي لحضور الدورة رقم 112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية والتي تبدأ غدا الأربعاء، توقف

بالعاصمة الأرمينية يريفان، حيث قام السفير بهاء دسوقي سفير مصر بأرمينيا بتنظيم لقاء للوزير مع أكثر من 30 من مسئولي كبري منظمي الرحلات والشركات السياحة، بحضور ممثلي وسائل الإعلام ووكالات الإنباء.

وخلال اللقاء، استهل الدكتور خالد العناني كلمته بتسليط الضوء على العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين وعن الزيارة المؤخرة لوزير الخارجية الأرميني إلى مصر وتشرفه بلقاء سيادة رئيس الجمهورية ومقابلته لوزير الخارجية المصرية.

كما استعرض الوزير الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر والتي يتم تطبيقها في المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية المصرية لضمان السلامة الصحية للسائحين والمواطنين والعاملين بالقطاع السياحي بعد استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من أول يوليو الماضي.

كما أشار إلى استئناف حركة السياحة الثقافية في مصر منذ أول سبتمبر الجاري معربا عن تفاؤله بنجاحها مثل النجاح الملحوظ الذي حققته تجربة استئناف الحركة السياحية في المدن الساحلية والذي عكسته المؤشرات الايجابية في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر منذ استئناف الحركة السياحة، لافتا إلى أن الوفود السياحية التي وصلت إلى محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر وصلت إلى اكثر من 200 ألف سائح وعادت إلى بلادها بعد انتهاء برامجهم السياحية واستمتاعهم بشواطئ مصر الخلابة وجوها الدافئ والمشمس.

كما تحدث عن التحفيزات التي منحتها الدولة المصرية لتشجيع الشركات ومنظمي الرحلات السياحية العالمية لتنظيم رحلات إلى المحافظات السياحية المصرية، منوها إلى أنه فكرة استحداث أنماط سياحية جديدة لدمج السياحة الثقافية بالسياحة الشاطئية من خلال تنظيم برامج سياحية تجمع ما بين زيارة الغردقة وشرم الشيخ وبين الأقصر وأسوان والقاهرة حتي يتمكن السائح من مشاهدة الاثار المصرية والتعرف على الحضارة المصرية العريقة بالاضافة إلى الاستمتاع بشواطئ مصر الخلابة، لافتا إلى أن الوزارة تحرص في خطتها على دمج السياحة الشاطئية بمنتج السياحة الثقافية وإتاحة المقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها أمام السائحين من خلال ربط شواطئ البحر الأحمر بالمواقع الأثرية في وادي النيل وفي صعيد مصر.

وأوضح الوزير إلى أنه سيتم قريبا افتتاح متحف للآثار بمدينة شرم الشيخ، هذا بالاضافة إلى متحف الآثار بمدينة الغردقة الذي تم افتتاحه في فبراير الماضي كأول متحف للآثار في البحر الأحمر.

ومن جانبهم أشاد منظمي الرحلات والشركات السياحية بالتدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية لاستئناف الحركة السياحة بها، وايضا بالتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية لهم لتشجيع الحركة السياحية اليها، مؤكدين على أن مصر أصبحت الواجهة السياحية الأولى بالنسبة للمواطنين الأرمن.

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واشاروا انهم قاموا بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني وشركة ايركايرو لتنظيم عدد من الرحلات للترويج للسياحة إلى مصر، كما اتفقوا على تنظيم رحلتين أسبوعيا من أرمينيا إلى مصر بصفة مبدئية على ان يتم زيادة عدد هذه الرحلات بشكل منتظم خلال الفترة القادمة.

وأشار منظمي الرحلات إلى انهم سيقوموا بدراسة تنظيم برامج سياحية جديدة لدمج السياحة الثقافية بالسياحة الشاطئية للسياح الأرمن في مصر.