شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. "صور" النقل تعلن وصول 13 عربة سكة حديد جديدة من روسيا عبر ميناء الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم: النقل تعلن وصول 13 عربة سكة حديد جديدة من روسيا عبر ميناء الإسكندرية.. صور وزير النقل: ننفذ تحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بـ46.8 مليار جنيه الصحة العالمية: الوضع فى إقليم شرق المتوسط مُقلقٌ بسبب زيادة حالات كورونا يوميا الصحة العالمية: تطوير اللقاحات مسألة خطرة ولابد أن يكون اللقاح آمن وفعال الصحة العالمية تعلق على الموجة الثانية لكورونا وخطورة إصابة الأطفال مع دخول المدارس التأمينات تواصل صرف معاشات سبتمبر لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة الطلاب المتقدمون لمدارس المتفوفين يواصلون أداء اختبارات القبول إلكترونيا Advertisements وزير التعليم العالى يناقش مع اتحاد الجامعات عودة النشاط الرياضى بإجراءات احترازية اللواء عمرو عبد الوهاب رئيساً لشركة "الريف المصرى الجديد" خلفاً لعاطر حنورة الزراعة تعلن ارتفاع صادرات العنب لـ 137 ألف طن لجميع الأسواق العالمية التعليم العالى تعلن تسجيل 80 ألف طالب بمرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات إلغاء بورصة لندن السياحية لأول مرة منذ 1980 واستبدالها باجتماعات "أون لاين" الصحة تعلن الانتهاء من 499 ألف و771 عملية جراحية ضمن مبادرة قوائم الانتظار آليات جديدة لصرف الكمامات القماش على بطاقات التموين.. إنفوجراف

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