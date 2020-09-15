شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك يعين كاهنا لكنيسة العذراء بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عين الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، الأب هدية تامر رعياً لرعية الأقباط الكاثوليك، السيدة العذراء مريم بالقاهرة الجديدة، على أن تبدأ خدمته من أول أكتوبر 2020، مع الاستمرار بخدمته كنائباً لرعية القديس انطونيوس الكبير بالفجالة.

وقد ألتقى الأنبا باخوم النائب البطريركي للشؤون الايبارشية البطريركية، اليوم الثلاثاء، بالأباء الكهنة في لجنة منشطي الدعوات عن القاهرة والإسكندرية، وهم القمص بولس عطية والأب ميخائيل رشدي والأب ميشيل شفيق والأب بولس بباوي والأب جورج سامي.

وبحث الاجتماع تفعيل سبل تنشيط الدعوات ووضع الخطط والآليات المستقبلية تجاه ذلك، مع دراسة أهم التحديات التي تواجه الدعوات عامة والدعوات الايبارشية الاكليريكية خاصة.

تنظم الكنيسة الكاثوليكية حفل تخرج لكل من شباب القاهرة والإسكندرية والدلتا، يوم الخميس 8 أكتوبر المقبل، تحت رعاية وحضور الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، والأنبا باخوم النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية .

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وقد افتتح الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، السبت الماضى العام الأكاديمي الجديد بالكلية الإكليريكية بالمعادي "إكلريكية القديس لاون الكبير".

وترأس البطريرك، القداس الإلهي بمشاركة مطارنة السينودس المقدس، و بحضور المطران نيقلاوس هنري سفير الفاتيكان بمصر و المطران كريكور كوسا مطران الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، وبمشاركة الأب بيشوي رسمي مدير الكلية الإكليريكية بالمعادي، والأب أندراوس فهمي مدير كلية العلوم الدينية بالسكاكيني، ولفيف من الآباء الكهنة والرهبان والراهبات، والشمامسة الاكلريكيين الدارسين بالكلية.

وتخلل القداس الإلهى الكلمة الروحية من البطريرك، والتي وجه فيها كلمة للشمامسة الاكلريكيين قائلا :" أنتم مستقبل الكنيسة "، مؤكدا علي فرحته بما يصلون إليه، و بحماسهم للتعلم، مضيفا أننا جميعا يجب أن نظل تلاميذا ليسوع طوال حياتنا حتي و نحن معلمون للاخرين، واختتم كلمته بتهنئة الأب بيشوي رسمي و الشمامسة الاكلريكيين بالعام الاكاديمي الجديد مصليا أن ترجع الامور إلى طبيعتها.