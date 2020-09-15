شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تستكمل رصف شوارع حى الهرم غير المخططة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت أجهزة محافظة الجيزة، وحى الهرم استكمال أعمال تركيب بلاط انترلوك بمتفرعات شارع المجزر الآلي من اللبيني هرم تحت إشراف رئيس حي الهرم، وذلك في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن الاستمرار بأعمال التطوير بالمناطق العشوائية وغير المخططة بنطاق الأحياء ورفع كفاءة الطرق وللظهور بالمظهر الحضارى اللائق ورفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تم تبليط متفرعات منطقة القومية بحي شمال الجيزة، حيث واصل حي شمال الجيزة جهودها لرفع كفاءة الطرق في نطاق الحي بتركيب انترلوك في شارع مسجد الرحمن ومحمد حسن والصفا والمطيعة الحديثة وحسن الحداد بمتفرعات القومية ضمن خطة تطوير المناطق غير المخططة وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

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كما نفذت أجهزة محافظة الجيزة، أعمال تطوير لـ13 منطقة غير مخططة بالمحافظة، حيث نفذت أجهزة حى شمال الجيزة برئاسة أشرف بكر رئيس الحى أعمال استكمال تطوير شارع عبد الرحيم القناوى ومتفرعاته.

كما تم تركيب انترلوك بشارع محمد تيسير المتفرع من شارع محسن هاشم من شارع العروبة بحى الطالبية، ضمن خطط تطوير المناطق غير المخططه، وفى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستمرار أعمال التطوير والتجميل للارتقاء بالمظهر الحضارى اللائق بمدينة الحوامدية، تتواصل جهود مدينة الحوامدية أعمال التطوير والتجميل الجارية بشارع جمال عبد الناصر حيث تم رصف طبقه الرابطة في الاتجاه الأيمن أسفل الكوبرى.