شكرا لقرائتكم خبر عن «شكري» يلتقي رئيس وزراء اليونان في أثينا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقي وزير الخارجية، سامح شكري مع رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس متسوتاكيس، لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية وذلك استمراراً لمحطات زيارته الحالية للعاصمة اليونانية أثينا.
وكان وزير الخارجية سامح شكري، توجه اليوم إلى العاصمة اليونانية أثينا تلبيةً لدعوة رسمية من نظيره اليوناني لإتمام زيارة ثنائية لليونان، والتقي شكري خلالها بكل من رئيسة الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية، وذلك لتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بين الدولتيّن في شتى المجالات، فضلاً عن التباحُث حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.
وقال أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المقرر أيضاً مشاركة الوزير شكري خلال الزيارة في الدورة الـ24 لمؤتمر المائدة المستديرة التي تنظمها مجموعة «الإيكونوميست» والذي يتناول الأوضاع في أوروبا وشرق المتوسط.
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