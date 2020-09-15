شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمستشفى 30 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان. محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا، لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع مستشفى ٣٠ يونيه، والمقامة على أحدث مستوى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، والتي تخدم محافظات بورسعيد والعريش وسيناء.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب ومسؤولي شبكات كهرباء بورسعيد والشركات المنفذة للأعمال الجارية بالمستشفى .

واستعرض محافظ بورسعيد آخر معدلات التنفيذ بالمستشفى والتي تم الانتهاء من تنفيذ ٩٠٪ من أعمالها، وجار استكمال أعمال المرافق بالمستشفى، حيث تابع المحافظ الإجراءات الخاصة باستكمال توصيل المرافق بالمستشفى، وكذلك إجراءات الانتهاء من أعمال الكهرباء وإزالة كافة المعوقات بما يساهم في الانتهاء من الأعمال القائمة بالمستشفى في أقرب وقت .

ووجه محافظ بورسعيد بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة، والتنسيق بين قطاع الإسماعيلية لتوزيع الكهرباء وشبكات كهرباء بورسعيد، لسرعة الانتهاء من أعمال الكهرباء بالمستشفى، مؤكدا أن مستشفى ٣٠ يونيو، تعد صرح طبي عظيم يضاف لمنظومة الخدمات الطبية بالمحافظة والمقامة على أعلى مستوى بما يوفر رعاية طبية وصحية على أعلى مستوى للمواطنين.