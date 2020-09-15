شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد» تنشيء كبائن داخل المحطات وعلى الأرصفة لخدمة الركاب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
فعّلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر نظامًا جديدًا يسمح لجمهور الراكبين التواصل مع الاستعلامات، عن بعد، للاستفسار عن أية معلومة من خلال كبائن تحوي أجهزة معلقة للتواصل الصوتي مع موظفي خدمة العملاء المتميزين، الذين يقومون بالرد بمجرد رفع سماعة الهاتف بداخل الكابينة.
وقالت هيئة السكة الحديد في بيان، الثلاثاء، إن الكبائن التي تقدم تلك الخدمة معلقة بمحطة القاهرة بمداخل المحطة وعلي الارصفة.
وستقوم الهيئة بتفعيل الخدمة بكافة المحطات على مستوى الجمهورية تباعًا.
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