شكرا لقرائتكم خبر عن تصل لـ55 ألف حنيه.. «باقات انتخابية» لمرشحي «النواب» تزج باسم «المصري اليوم» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أيام قليلة وتنطلق انتخابات مجلس النواب، وعادة ما يشهد موسم الانتخابات رواجا كبيرا لشركات الدعاية والاعلان، وكان الأمر في الماضى يقتصر على نشر اللافتات الانتخابية التي يتم تعليقها في الشوارع، ولكن الأمر تطور حاليا، حيث بدأت بعض الشركات التي خرجت خصيصا من أجل الموسم الانتخابى، بوضع باقات للمرشحين من أجل التسويق للبرامج الانتخابية، وقامت احدى هذه الشركات بالزج باسم «المصري اليوم»، حيث ادعت كذبًا أن بإمكانها نشر مقالات في «المصري اليوم» للترويج للمرشح مقابل 20 ألف جنيه ضمن باقة سمتها بـ«الذهبية»، أو مقابل 30 ألف جنيه «سعر الباقة البلاتينية»، أو بـ55 ألف جنيه في الباقة الماسية.

وحددت تلك الشركة التي اتخذت احدى المولات في مدينة الصالحية الجديدة مقرا لها، سعر الباقة الفضية بـ15 ألف جنيه وادعت انها من خلال هذه الباقة تستطيع عمل حملة اعلانية للمرشح على «فيسبوك» وعلى «جوجل ديسبلاى» و10 آلاف رسالة sms، اما الباقة الذهبية فأضافت اسم «المصري اليوم» كمنصة تستطيع من خلالها «نشر مقالات دعائية للمرشح»، خلافًا للحقيقة، كما تم إضافة اسم الصحيفة بالاضافة إلى أحد المواقع الاخبارية الاخري في الباقتين البلاتينية والماسية.

باقات انتخابية

باقات انتخابية

باقات انتخابية

باقات انتخابية